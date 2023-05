Dopo il dimagrimento che l’ha resa orgogliosa, Elettra Lamborghini ha risposto ad alcuni commenti antipatici degli haters.

Solamente poche settimane fa, Elettra Lamborghini si era mostrata assolutamente felice e soddisfatta del suo cambio fisico con un dimagrimento evidente che l’ha fatta stare meglio anche mentalmente. Ora, la nota cantante ed ereditiera ha dovuto fare i conti con qualche commento di troppo degli haters. Proprio sul fisico…

Elettra Lamborghini replica agli haters sul fisico

In queste ore la bella Elettra ha raccontato, con tanto di stories social e screen, di aver ricevuto qualche messaggio di troppo da parte di qualche haters. Se una frase antipatica di una donna ha visto la ragazza rispondere con emoticon di una bara, ecco che alcune parole sul suo aspetto fisico hanno necessitato dei chiarimenti a voce.

La Lamborghini ha detto: “Allora. Non iniziate a fracassarmi i coglions dicendo ‘troppo magra’ perché le magre sono altre e soprattutto perché mi è stato dato della grassa da tutta la vita ma me ne sono sempre fregata perché poi realmente non penso di esserlo mai stata. Ho sempre magnato come una botte magari nei momenti di stress ma poi dopo li ho sempre persi…”. “Quello che vi voglio dire è che non vi va mai bene niente. O sono troppo magra e non va bene. Sono troppo grassa e non va bene. Poi comunque ho fatto fatica perché mi sto allenando minimo 2 volte al giorno. Anche perchè questa estate sono in tour e devo lavorare sul mio corpo…”.

Nella didascalia della sua storia Instagra, la ragazza ha anche aggiunto: “Che poi quando mi vedono dal vivo il 90% delle persone mi dice che sono più bella e più magra. E sti gran ca**i che gli devo dì”.

Di seguito un post Instagram recente dell’ereditiera:

