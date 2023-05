Duro attacco nei confronti di Alvin per alcune dinamiche dell’Isola dei Famosi. Sui social le parole pesantissime per l’inviato.

L’Isola dei Famosi sta regalando già dopo le prime settimane dinamiche particolare tra i naufraghi. Non tutti vanno d’amore e d’accordo. Le polemiche, però, non sembrano essere limitate ai concorrenti. In queste ore, infatti, anche l’invitato Alvin è stato chiamato in causa “dall’esterno”…

Alvin, il duro attacco per l’Isola dei Famosi

Non è esattamente chiaro cosa abbia scatenato le critiche di cui adesso vi daremo conto, ma l’invitato del programma di Canale 5 è stato preso di mira da Andrea Di Carlo, noto agente del mondo dello spettacolo, che ha tra i suoi assistiti anche Gian Maria Sainato, attuale naufrago de L’Isola dei Famosi.

“Caro Alvin, ma invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni un po’ di più a spiegare le prove? Hai spiegato a Nathaly che poteva andare in apnea? Te lo dico Nik. Glielo hai spiegato perché stavi controllando il tuo profilo migliore. Inoltre tu che suggerisci in maniera sibillina: ‘Con Gian Maria ci hai passato meno tempo’. Si vede che questo lavoro lo fai ma sempre per grazia divina”, ha scritto l’uomo con una storia su Instagram.

E ancora: “Ma non pensi che dovresti essere un po’ più neutro? Sei un caro ragazzo ma come ce ne sono mille. Ringrazia Dio e bacia la terra. Andrea. Ps: il prossimo anno cammino di Santiago solo”.

Staremo a vedere se ci saranno repliche.

