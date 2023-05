Infortunatasi nel corso di una esibizione ad Amici, Giulia Pauselli è stata operata al ginocchio. Sui social le foto dopo l’intervento.

Attraverso una serie di stories su Instagram e un post, Giulia Pauselli ha mostrato la sua situazione dopo l’infortunio al ginocchio subito a seguito di una esibizione ad Amici. La ballerina professionista si era fatta male al menisco e ha dovuto subito un intervento.

Giulia Pauselli operata dopo infortunio ad Amici: le foto dall’ospedale

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

Insieme al compagno Marcello Sacchetta, Giulia si è fatta vedere dal Concordia Hospital dopo l’intervento subito per risolvere l’infortunio al menisco subito ad Amici. “Un grazie speciale a dotto Giovanni Di Giacomo. E alla Fascino che mi ha mandato dal migliore. Staff meraviglioso,competente e gentile che crea una cornice perfetta al luminare Dr. Di Giacomo. Sono già a casa e settimana prossima posso iniziare la riabilitazione”. Sono queste le parole della ragazza a corredo di alcune foto che la ritraggono in varie fasi post operazione.

Nelle foto, la ballerina ha mostrato i vari step della sua giornata appena trascorsa. Le gambe, compresa quella operata con una netta fasciatura e anche quello che è sembrato il ritorno a casa in stampelle.

Già lo scorso 29 aprile, in occasione dell’International Dance Day, la Giornata internazionale della danza, la ballerina aveva spiegato di non potersi muovere per via del guaio al menisco: “Mi tocca un riposto forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato da sin da piccoli : ‘the show must go on’ qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile”.

Evidentemente quel problema necessitava di una operazione che, ora, sembra essere andata a buon fine. Vedremo quando Giulia potrà tornare a ballare.

Di seguito anche il post Instagram della ballerina:

Riproduzione riservata © 2023 - DG