Non solo sfide e prove in vista del finale di Amici, nel daytime odierno del programma c’è stato modo di vedere una bellissima sorpresa fatta ad un allievo che, dal canto suo, è rimasto senza parole salvo poi esibirsi davanti a degli spettatori d’eccezione. Protagonista? Wax…

Amici, la sorpresa lascia senza fiato Wax

Ad Amici, nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, è stato tempo di una sorpresa bellissima per Wax. Il cantante è stato convocato in palestra dove ha trova un quadro fatto da sua madre. “Eh, questo è un quadro di mia mamma. Non ho parole”, ha detto l’artista.

Per il ragazzo è arrivato anche audiomessaggio della mamma che lo ha fatto emozionare: “Io amo mia mamma e sono contento possa dire questo di me. Sono molto contento. Sono fiero. Io lo faccio per lei. Ho solo emozioni in questo momento. Non ho parole. Lei è una pittrice, dipinge sempre, lei è una artista. Grazie a lei canto”.

Dopo pochi minuti, però, per il rapper è arrivata un’altra sorpresa, un audiomessaggio del padre con una catenina per lui: “Questa l’ha fatta mio padre. L’hanno fatta due mani che non smettono mai di lavorare”.

Dopo le parole del genitore, ecco l’ultimo atto con i genitori presenti in studio.

“Non ci credo. Sono contentissimo. Dovete capire che io sono qui per voi, lo faccio per voi e grazie a voi”, ha detto Wax dopo essersi esibito con il suo inedito ‘Anni 70’ davanti ai genitori.

