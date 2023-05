Nuovo post e nuova polemica. E dire che Aurora Ramazzotti aveva appena risposto agli haters. O meglio lo aveva fatto fare a Cesare…

L’ora d’aria, l’acne e, come sempre, tante critiche e polemiche. Aurora Ramazzotti è sempre molto attiva sui social e per rispondere alle recenti questioni con i suoi haters ha scelto un modo decisamente originale: una foto di suo figlio, il piccolo Cesare, che fa… il dito medio. Ovviamente, la reazione dei vari utenti non poteva che essere fortissima.

Aurora Ramazzotti e il dito medio del piccolo Cesare

Aurora Ramazzotti

Come anticipato, Aurora Ramazzotti ha dato inizio ad una nuova serie di critiche e commenti da parte degli haters che le scrivono parole poco carine sotto ogni post social. La neo mamma aveva deciso di rispondere in modo forte ma molto ironico mostrando un simpatico scatto di suo figlio Cesare che, con la sua piccola manina, sembrava fare il dito medio.

Una risposta decisamente chiara a tutti i commenti negativi che in questi ultimi giorni le sono arrivati pe varie ragioni. Inevitabile, però, dare il via a nuove polemiche.

“Buona giornata a tutti da Cesare”, ha scritto la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti nella didascalia dello del figlio.

Nel giro di pochissimo, ecco, puntuali i nuovi commenti: “Senz’altro ti senti anche fiera di aver postato questa foto! CHE POCHEZZA!!!!! Pensavo la maternità ti avesse fatta maturare invece scurrile eri e purtroppo resti”, si legge tra le varie cose scritte dagli utenti social.

Insomma, ci sarà un bel da fare per Aurora per far fuori tutti questi haters…

Di seguito anche il post Instagram che ha generato nuove polemiche:

