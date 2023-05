Fresca nonna, Michelle Hunziker è tornata a parlare dell’arrivo del nipotino, figlio di Aurora e Goffredo Cerza svelando dei dettagli…

Nonna bellissima e super premurosa, Michelle Hunziker si è raccontata a F in una recente intervista nella quale ha svelato anche alcuni dettagli intimi della relazione di coppia di sua figlia Aurora e del compagno Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker e l’intimità tra Aurora e Goffredo

Michelle Hunziker

Le parole della bella Michelle partono dal suo essere diventata nonna e dalla gioia di aver finalmente conosciuto il nipotino: “Quando ho in braccio Cesare gli dico: ‘Amore della nonna’, con gli altri mi piace anche ‘mamma al cubo’. Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età”.

E ancora: “Sono fiera di essere nonna e faccio la nonna. Ma anche la mamma. Stanotte ho voluto dare una mano ad Auri e Goffo. ‘Ragazzi uscite, divertitevi che Cesare lo tengo io’, gli ho detto, e ho fatto anche la notte. Non ho chiuso occhio. Ma per l’emozione”, ha raccontato la Hunziker.

Sulla figlia e su Goffredo, la showgirl ha anche rivelato quando ha saputo dell’arrivo del bebè: “Sapevo che andavano liberi ma non credevamo sarebbe arrivato così presto. Poi un giorno mi dice che ha un ritardo e un paio di giorni dopo ho sentito l’urlo: ‘Mamma!’. Ho capito subito. E dire che, quando io avevo 40 anni e lei 20, le avevo detto di sbrigarsi a diventare una mamma giovane e lei mi aveva risposto che non ci pensava proprio”.

Un passaggio personale anche sul rapporto con i due ex della sua vita, Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi: “Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono: ‘Ritorno di fiamma’. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre”, ha precisato la svizzera.

Di seguito anche un tenero post Instagram dei nei nonni:

