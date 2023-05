Nuovo amore per Alessandra Amoroso pizzicata col nuovo fidanzato. Le primissime foto della cantante e dell’uomo.

Trovano conferma le indiscrezioni di qualche tempo fa a proposito del nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso. La cantante avrebbe intrapreso una nuova relazione e i fotografi di Chi sono riusciti ad immortalarla in un momento di quotidianità mentre fa la spesa con quello che non è più il “compagno misterioroso”…

Alessandra Amoroso, le prime foto col nuovo fidanzato

Il settimanale Chi ha paparazzato Alessandra Amoroso insieme a quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato. Come detto, pare proprio che abbiano trovato conferma le indiscrezioni arrivate nelle scorse settimane che volevano la nota cantante accanto ad un uomo di nome Valerio.

Si trattarebbe di un tecnico del suono di 28 anni. Stando alle prime informazioni, Valerio Pastore, questo il suo nome completo, sarebbe originario di Eboli, in provincia di Salerno, ma al momento vivrebbe a Olevano Tusciano.

La nuova coppia, o presunta tale, è stata beccata in un supermercato di Roma mentre faceva la spesa. I due sono sembrati molto affiatati e complici anche se, va detto, per il momento non hanno ufficializzato la loro relazione.

Non è dato sapere come la Amoroso e Pastore si sarebbero conosciuti. Quello che però sembra è che la cantante abbia ritrovato l’amore e il sorriso dopo la fine della precedente storia. La speranza anche dei fan è che sia davvero così. Non resta che attendere qualche aggiornamento dai diretti interessati.

Di seguito anche il post Instagram con gli scatti di Chi:

