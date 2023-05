Ecco dove vedere Siviglia-Juventus in diretta streaming: è il ritorno della semifinale di Europa League 2022/2023.

Siviglia-Juventus è la semifinale di ritorno dell’Europa League 2023. Dopo l’1-1 di una settimana fa all’Allianz Stadium, con la formazione bianconera che è riuscita a trovare il gol del pari proprio all’ultimo minuto di recupero grazie a un colpo di testa di Federico Gatti, la squadra bianconera si gioca ora in terra spagnola l’accesso alla finale di coppa. Per qualificarsi all’ultimo atto della competizione a entrambe le squadre serve una vittoria: se al 90′ il risultato sarà di parità si giocheranno i tempi supplementari e poi, eventualmente, si andrà ai calci di rigore. Vediamo ora dove vedere Juventus-Siviglia in streaming e in TV.

Dove vedere Siviglia-Juventus in streaming: il link

Siviglia-Juventus in streaming può essere vista su Dazn. La piattaforma on demand, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie A in esclusiva, detiene infatti anche i diritti per la trasmissione delle gare di Europa League e di quelle di Conference League. Basterà collegarsi alla piattaforma da uno dei dispositivi associati, che sia la Smart TV, il computer, il tablet o lo smaprthone, e accedere alla finestra dedicata alla partita.

In alternativa Siviglia-Juventus in diretta streaming è anche visibile su Sky Go (la piattaforma on demand di Sky) o su Now TV. Anche nel caso di Sky Go e in quello di Now TV è però necessario avere un abbonamento alla pay tv per poter vedere la partita.

E per vedere Siviglia-Juventus in streaming gratis? Link che permettono la visione legale della partita della squadra di Massimiliano Allegri gratuitamente non ce ne sono: le piattaforme on demand che trasmettono la partita sono infatti tutte ad abbonamento.

Dove vedere Siviglia-Juventus in TV

Oltre che in streaming, Siviglia-Juventus può essere vista anche in diretta TV. Dove? La partita è trasmessa in chiaro su TV8. Ricordiamo che, come detto anche in precedenza, il calcio d’inizio è alle ore 21.00.

