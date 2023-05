Ecco dove vedere Bayer Leverkusen-Roma in diretta streaming: è il ritorno della semifinale di Europa League 2022/2023.

Bayer Leverkusen-Roma è una partita che vale tanto, tantissimo, per le due squadre: è la semifinale di ritorno dell’Europa League 2022/2023 e chi vince avrà la possibilità di giocarsi la vittoria della coppa nella finale di Budapest. La formazione giallorossa parte con il vantaggio dell’1-0 conquistato una settimana fa nella gara di andata all’Olimpico, grazie alla rete messa a segno nel secondo tempo da Edoardo Bove: questa sera ha quindi a disposizione due risultati su tre per poter staccare il pass per la finale. Vediamo ora dove vedere Bayer Leverkusen-Roma in streaming.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Roma in streaming

Ci sono varie possibilità per vedere Bayer Leverkusen-Roma in diretta streaming. Come tutte le partite di Europa League, anche quella tra il club bianconero e quello spagnolo sono trasmesse in diretta streaming su Dazn e su Sky Go. Per vederle su entrambe queste piattaforme è però necessario sottoscrivere un abbonamento.

Tammy Abraham

Ma si può vedere Bayer Leverkusen-Roma in streaming gratis? Certo che sì e questo grazie alla Rai. La partita, infatti, oltre che dai canali a pagamento è infatti trasmessa in diretta e in chiaro anche su Rai 1, questo significa che può essere vista anche sulla piattaforma on demand RaiPlay.

Per vedere Bayer Leverkusen-Roma in streaming, il link a cui collegarsi è quindi raiplay.it, oppure si può accedere alla piattaforma streaming anche tramite l’apposita App. Ricordiamo che ci si può collegare a RaiPlays sia da Smart TV che da computer, tablet e smartphone.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Roma in TV

Come detto in precedenza, in diretta TV Bayer Leverkusen-Roma può essere vista in chiaro su Rai 1 ma è anche trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 21.00 esatte.

