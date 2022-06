Carlo Vanzino ha diretto Enrico Brignano e tante altre star della comicità italiane in Un’estate ai Caraibi: ecco le location del film.

Sole, mare, spiagge da sogno. In una sola parola: Caraibi. Chi non sogna di andarci almeno una volta nella vita per qualche giorno di puro relax? C’è invece anche chi c’è andato per lavoro, ma c’è da scommetterci che il tempo per godersi il paradiso terrestre nel quale erano finiti lo abbiano trovato: parliamo degli attori e di tutti gli addetti ai lavori di Un’estate ai Caraibi, commedia uscita nelle sale cinematografiche nel 2009 e diretta da Carlo Vanzina. Scopriamo ora insieme quali sono le location del film.

Un’estate ai Caraibi: le location del film

Lo stato caraibico ad aver ospitato Carlo Vanzina, gli attori, le attrici e tutta la troupe del film è Antigua e Barbuda: qui il regista ha girato le scene della commedia in diverse splendide località, permettendo agli spettatori di ammirare gli scenari da favoli.

isola caraibica

Tra le location in Antigua e Barbuda scelte per Un’estate ai Caraibi ci sono anche il porto di Saint John’s di Antigua, Gracehill Moravian Church di Liberta di Antigua, Copper and Lumber Store Hotel di Antigua. Ma se pensate che la commedia sia stata girata solamente nello stato centroamericano vi sbagliate: buona parte della pellicola è infatti ambientata in Italia.

Tra le location utilizzate da Carlo Vanzina per il suo film troviamo quindi anche Roma, Pavia (in particolare il Policlinico San Matteo) e Gaggiano, un comune in provincia di Milano.

Un’estate ai Caraibi: il cast del film

Tra i protagonisti di Un’estate ai Caraibi troviamo Enrico Brignano, Biagio Izzo e Carlo Buccirosso. Ma anche Enrico Bertolino, Martina Stella, Alena Seredova, Paolo Ruffini, Paolo Conticini, Maurizio Mattioli e Gigi Proietti. Insomma, un cast composto da alcuni dei volti più della comicità italiana.

