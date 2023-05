Quella con protagonista Anna Valle è una delle fiction più amate su Canale 5, ma Luce dei tuoi occhi 3 si farà?

Luce dei tuoi occhi è una delle fiction più amate tra quelle in onda su Canale 5. La prima stagione è stata un successo e anche la seconda è vista da milioni di spettatori in ogni puntata che va in onda. Come per prima stagione, anche nella seconda le puntate sono sei ma ce ne saranno poi delle altre? Luce dei tuoi occhi 3 si farà oppure la serie TV termina in maniera difensiva con la seconda stagione? Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Luce dei tuoi occhi 3 si farà?

Al momento non ci sono informazioni riguardo al futuro della fiction, non è stato ancora comunicato se Luce dei tuoi occhi 3 si farà oppure no. Per scoprire se la serie TV proseguirà o no bisognerà ancora attendere.

Anna Valle

Luce dei tuoi occhi: la trama della fiction

Emma Conti, una Étoile di fama internazionale, è la protagonista principale di Luce dei tuoi occhi: la fiction, quando inizia, ci racconta il passato drammatico della donna la cui figlia muore poco dopo essere nata. La donna lascia così l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti.

Anni dopo Emma riceve una lettera anonima in cui le viene detto che la figlia in realtà è ancora viva e frequenta un’Accademia di danza a Vicenza. La donna così torna in Italia, si fa assumere come insegnante nell’Accademia di danza è cerca di scoprire quale tra le tante ragazze potrebbe essere la figlia che pensava di aver perso per sempre fino a ritrovarla nella seconda stagione.

Luce dei tuoi occhi: il cast della fiction

I protagonisti principali di Luce dei tuoi occhi, come detto in precedenza, sono Anna Valle e Giuseppe Zeno, che interpretano rispettivamente Emma ed Enrico. Nel cast troviamo poi anche Luca Costa, Valentina Coasta, Miranda Leoni, Sofia Romano, Anita Guerra, Martina Fontana, Alessia Lovato.

