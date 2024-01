Ecco quali sono le canzoni di Doc – Nelle tue mani: la colonna sonora completa della serie Tv di Rai 1 con protagonista Luca Argentero.

Tra le tante fiction di successo della Rai c’è sicuramente Doc – Nelle tue anni, la serie TV con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. La prima stagione, andata in onda nel 2020 è stata un enorme successo televisivo, la seconda, uscita nel 2022, ha fatto registrare altrettanto ottimi ascolti. Da giovedì 11 gennaio 2024 su Rai 1 va in onda la terza stagione. Come ogni fiction, anche questa è caratterizzata da una colonna sonora che ormai la identifica: bastano per esempio poche note della sigla per permetterla di riconoscerla. Vediamo ora qual è la colonna sonora di Doc.

Le canzoni di Doc 3: la colonna sonora della serie TV

La colonna sonora di Doc – Nelle tue mani è curata da Tony Brundo, che ha composto i brani che si sentono nelle varie puntate e anche cantato. Tra coloro che hanno cantato i vari brandi di Doc ci sono anche Nicole Santonocito e Ross.

Luca Argentero

La sigla Doc, nella versione completa, dura 1 minuto e 32 secondi. La canzone è di Tony Brundo e GoodLab Music. Tra le canzoni di Doc – Nelle tue mani trovato anche Changed At All, I’ll fino you in the dark, Need Your Right Now, Firestones, Breathe, Nothing but you, Kryptonite e Briciole.

Una delle canzoni di Doc che ha avuto più successo è però Jerusalema, cantata da Master KG e da Nomcebo Zikode. Questa è la canzone sulla quale i dottori ballano nella seconda stagione per farsi coraggio mentre affrontano la pandemia di Covid.

Doc 3: il cast della fiction

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Doc è Luca Argentero che veste i panni del dottor Andrea Fanti. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Gianmarco Saurino. In Doc 3 ci sono poi le new entry Giacomo Giorgio, Laura Cravedi ed Elisa Wong.