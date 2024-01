Ecco quali sono le location di Doc, la fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti.

Da giovedì 11 gennaio su Rai 1, ovviamente in prima serata, va in onda Doc 3, la terza stagione di una delle fiction più amate dal pubblico della Rai. Le prime due stagioni, andate in onda rispettivamente nel 2020 e nel 2022, hanno fatto registrare grandissimi dati di ascolto e c’è tanta attesa per la terza stagione, per scoprire come prosegue la storia del dottor Andrea Fanti, della sua equipe e degli altri personaggi della serie TV. Vediamo ora quali sono le location di Doc – Nelle tue mani.

Doc: le location della serie TV

Nonostante la storia di Doc sia ambientata a Milano, la serie TV non è girata interamente nel capoluogo lombardo ma, almeno in parte, a Roma. Per esempio l’ospedale nel quale si svolgono le varie vicende è il Policlinico Universitario Campus Bo-Medico di Roma. Sempre nel Lazio, ma a Formello, si trovano anche gli studi Lux Vide dove sono state girate varie scene.

Luca Argentero

Tra le location milanese della serie TV troviamo la celebre zona di Milano CityLife, dove c’è anche la casa del protagonista, il dottor Andrea Fanti. Le riprese sono poi state effettuate anche in altre zone di Milano, dai Navigli alla zona di Porta Garibaldi o di Porta Nuova.

Doc: il cast della serie TV

I protagonista principale di Doc – Nelle tue mani è il dottor Andrea Fanti, che è interpretato da Luca Argentero. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Gianmarco Saurino.

In Doc 3 ci sono poi una serie di new entry, nuovi personaggi e di conseguenza nuovi attori e nuove attrici, tra questi troviamo Giacomo Giorgio, Laura Cravedi ed Elisa Wong.