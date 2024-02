Ecco quali sono le migliori serie TV come Griselda da vedere se ti è piaciuta quella di Netflix: con queste andrete sul sicuro.

Griselda è una delle serie TV evento del 2024, da quando è approdata su Netflix, lo scorso 25 gennaio, ha conquistato il pubblico venendo visto da tantissimi utenti della piattaforma on demand. Se anche voi siete tra i tanti che l’hanno visto e a cui è piaciuta, ecco quali sono altre quattro serie TV che vi consigliamo di vedere (a meno che non le abbiate già viste) e che sicuramente vi piaceranno.

Le 4 migliori serie TV come Griselda da vedere

Narcos: la prima serie Tv che vi consigliamo di vedere se vi è piaciuta Griselda. Anche in queso caso tra i protagonisti ci sono narcotrafficanti colombiani, nelle prime due stagioni viene raccontata la vera storia della caccia a Pablo Escobar. Nella terza stagione viene invece raccontata la caccia al Cartello di Cali. È sempre disponibile su Netflix.

Narcos: Messico: è il proseguimento di Narcos ma, come anche il titolo suggerisce, la scena si sposta dalla Colombia al Messico. Le tra stagioni, disponibili sempre su Netflix, sono incentrate sul Cartello di Guadalajara

El Chapo: altra serie TV con protagonista un narcotrafficante. E’ composta da tre stagioni e racconta la storia dagli esordi fino alla caduta di Joaquin Guzman, noto proprio con il soprannome di El Chapo. Anche questa serie TV si già vedere su Netflix.

Come vendere droga online (in fretta): è una serie TV tedesca, basata su una storia vera, e ha per protagonista un adolescente che inizia a vendere droga online dalla propria camerata diventando uno dei più grandi poli dello spaccio internazionale. La serie TV è composta da tre stagioni. Esattamente come Griselda e le altre che abbiamo citato, anche questa è disponibile su Netflix.