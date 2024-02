Ecco quali sono le location di Pensati sexy, la commedia di Amazon Prime Video con protagonista Diana Del Bufalo e Valentina Nappi.

Come si fa a diventare più sexy? È quello che si domanda Maddalena, la protagonista di Pensati sexy, la nuova commedia diretta da Michela Andreozzi. Maddalena è una ragazza di trent’anni, single, con un lavoro precario e con alle spalle una serie di appuntamenti con gli uomini andati male. Qual è la risposta che si da la protagonista alla domanda iniziale? Prendere lezioni da… Valentina Nappi, una delle più celebri attrici hard. Vediamo ora quali sono le location di Pensati sexy e dove poter vedere il film,

Pensati sexy: le location del film

La storia raccontata in Pensati sexy è ambientata interamente a Roma, ed è proprio nella Capitale che la regista Michela Andreozzi, le varie attrici, gli attori e tutti gli addetti ai lavori hanno girato interamente il suo film.

Diana Del Bufalo

Tutte le scene sono ambientate nelle strade di Roma, per quanto riguarda le ambientazioni nei luoghi questi e negli interi, le location sono state create all’intento degli studi cinematografici romani.

Dove vedere Pensati sexy in streaming e quando esce il film

Ma dove si può vedere Pensati sexy? Il film è disponibile il streaming a partire dal 12 febbraio 2024 su Amazon Prime Video, senza alcun passaggio dalle sale cinematografiche in precedenza. Il film, infatti, è stato realizzato direttamente per la piattaforma on demand.

Pensati sexy: il cast del film

La protagonista principale di Pensati sexy, Maddalena, è interpretata da Diana Del Bufalo. Come detto in precedenza la coprotagonista è Valentina Nappi, nei panni della guida ispiratrice di Maddalena. Nel cast del film ci sono poi tanti altri attori e attrici molto celebri del panorama cinematografica italiano come Raoul Bova, Angela Finocchiaro, Alessandro Tiberi, Jenny De Nucci e Fabrizio Colica.