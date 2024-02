Dove vedere la cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2024 in streaming e in TV: è uno dei momenti più attesi dagli appassionati di cinema.

Uno dei momenti più attesi per gli appassionati di cinema di tutto il mondo è la cerimonia di assegnazione dei Premi Oscar, i più importanti riconoscimenti cinematografici che ci sia. L’evento è trasmesso dalle TV di tutto il mondo e non manca ovviamente anche la diretta in Italia, soprattutto quest’anno che tra i candidati al Miglior film straniero c’è anche una pellicola italiana: Io capitano di Matteo Garrone. Vediamo allora dove vedere la notte degli Oscar 2024 in streaming e in TV.

Dove vedere gli Oscar 2024 in TV

La notte di consegna dei Premi Oscar 2024 in diretta TV è trasmessa in Italia da Rai 1. Ma quando si terra? Nella notte tra domenica 10 marzo e lunedì 11 marzo 2024. L’inizio della diretta, con i collegamenti da Los Angeles, è in programma in seconda serata, a partire dalle ore 23.15 circa.

Statuetta Oscar

La Rai, grazie anche al fatto che tra le pellicole candidate ci fosse Io capitano, ha infatti acquistato i diritti di trasmissione dell’evento, che negli scorsi anni era trasmesso in chiaro da TV8 ma anche su Sky Uno e dalle piattaforme streaming Sky Go e Now TV.

Dove vedere gli Oscar 2024 in streaming

E dove di può vedere la notte degli Oscar 2024 in streaming e in diretta? Ovviamente la risposta è su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet (o tramite l’app ufficiale o collegandosi al sito), che sia il computer, il tablet, lo smartphone o la smart TV. Su RaiPlay, oltre che in diretta in contemporanea con la messa in onda televisiva, la notte degli Oscar 2024 può essere rivista anche successivamente.