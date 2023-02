Ecco le location di Mare fuori 3: tutti i luoghi dove sono state girate le scene della fiction in onda su Rai 2.

Fin da quando nel 2020 è andata in onda su Rai 2 la prima stagione, Mare fuori ha avuto un grande successo. La serie TV ambientata all’interno di un carcere minorile di Napoli è piaciuta al pubblico che ha continuato a seguire le varie puntate con grande attenzione. Mercoledì 15 febbraio 2023 inizia la terza stagione, vediamo allora quali sono le location di Mare fuori 3.

Mare fuori 3: le location della fiction

Ma dove è stato girato Mare fuori? Non all’interno di un vero carcere, anche se è questa l’ambientazione principale della fiction, ma l’Istituto Penale Minorile è stato ricreato nella base navale della Marina Militare di Napoli, che si trova in via Acton al Molo San Vincenzo.

Tutte le scene che sono state girate all’interno del penitenziario sono state girate lì: grazie al lavoro degli scenografici sono stati ricreati tutti gli ambienti dove si muovono i protagonisti.

panoramica napoli

Altre scene di Mare fuori sono state invece girate in altri luoghi di Napoli, come la stazione Toledo della Metropolitana, la spiaggia. E poi, oltre che nel capoluogo di regione della Campania, sono state girate delle scene anche a Fuorigrotta, Gianturco, Posillipo, Cava de’ Tirreni, all’ospedale Monaldi, a Villa Doria D’Angri, a Villa Grottamarina, alle Scale di Santa Maria Apparente e infine al porto di Salerno.

Mare fuori 3: il cast della fiction

Nel cast di Mare fuori 3 ritroviamo diversi attori e attrici protagonisti anche delle precedenti stagion, come Carolina Crescentini nei panni di Paola, la direttrice del carcere minorile. Nicolas Maupasa è Filippo, Massimiliano Caiazzo veste invece i panni di Carmine. Nel cast troviamo poi anche Valentina Romani, Carmine Recano, Domenico Cuomo, Artem e Serena De Ferrari.

