Ecco quali sono tutte le canzoni della colonna sonora di Mare fuori, una delle serie TV più amate dal pubblico italiano.

Non ci sono dubbi che una delle serie TV italiane più amate degli ultimi anni sia Mare fuori: i numeri degli ascolti fatti registrare dalle varie stagioni andate in onda ne sono la dimostrazioni. Della fiction piacciono la storia, i personaggi, l’ambientazione ma anche la colonna sonora, con la sigla della serie che è diventata una vera e propria hit. Ma il brano ‘O Mar For non è l’unico di successo della serie Tv: vediamo ora quali sono tutte le canzoni della colonna sonora di Mare fuori.

Mare fuori: la colonna sonora della serie TV

La colonna sonora di Mare fuori è stata composta da Stefano Lentini, il brano più celebre è ovviamente ‘O Mar For, canzone diventata una vera hit e cantata da Matteo Paolillo. Il ritornello è ormai diventato celeberrimo ed è stato canticchiato da milioni di italiani.

carcere

La musica all’interno di Mare fuori ha un ruolo molto importante, basti pensare anche che il protagonista principale delle prime stagioni, Filippo “Chiattillo”, è un pianista e tiene anche lezioni di piano all’interno del carcere. E propri i brani suonati insieme a Naditza al pianoforte fanno parte anche della colonna sonora delle prime stagioni.

Tra i protagonisti della serie TV c’è poi Cardiotrap, un giovane detenuto che aspira a diventare un cantante e tra i brani che canta, che fanno parte della colonna sonora di Mare fuori, sono Sangue Nero e Amore che fa male. Fra le varie canzoni che compongono la colonna sonora di Mare fuori c’è anche Tic Toc, cantata da Raiz.

Dove ascoltare le canzoni di Mare fuori?

Tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Mare fuori sono disponibili sulle varie piattaforme di streaming, da Spotify e Apple Music, passando per Amazon Music.