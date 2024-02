Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Makari 3, la fiction di Rai 1 con protagonista Claudio Gioè nei panni del giornalista Saverio Lamanna.

A due anni di distanza dall’uscita della seconda stagione, su Rai 1 arriva Makari 3, la terza stagione della fiction con protagonista Saverio Lamanna, il giornalista che si improvvisa investigatore e iniziare a andare su alcuni casi che avvengono a Macari, il paese della Sicilia nella quale torna a vivere. Le prime due stagioni hanno avuto un ottimo successo, come dimostrano i dati di ascolto che hanno fatto registrare. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Makari 3.

Quando inizia Makari 3? La data di uscita

La prima puntata di Makari 3 andrà in onda su Rai 1 domenica 18 febbraio 2024, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa. Le puntate di questa terza stagione della fiction tornano a essere quattro, come lo erano state nella prima stagione. Nella seconda erano invece state tre.

Claudio Gioe

Makari 3 può essere visto anche in streaming su RaiPlay: le varie puntate verranno trasmesse in diretta in concomitanza con la messa in onda televisiva la domenica sera ma potranno essere viste anche in qualsiasi altro momento.

Makari 3: le anticipazioni

Saverio, insieme a Suleima e Piccionello, si trova a dover indagare su un vecchio amore di Marilù che viene ucciso a un festival letterario e su inspiegabile incidente avvenuto in un centro termale. Ma il protagonista e Suleima dovranno fare anche i conti con la loro relazione che diventa più complicata dopo l’arrivo di vecchi amori dal passato.

Makari 3: il cast della fiction

Il protagonista principale di Makari 3 è Claudio Gioè, che interpreta il ruolo di Saverio Lamanna. Ester Pantano è invece Suleima, la fidanzata di Saverio. L’altro grande protagonista è Domenico Centamore, che interpreta il ruolo di Peppe Piccionello, grande amico di Saverio e suo compagno di avventure e indagini.

Nel cast della fiction troviamo poi anche Antonella Attili, Filippo Luna, Tuccio Musumeci e Sergio Vespentino.