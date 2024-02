Ecco quali sono le location di Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, la fiction basata sul compositore dell’inno.

Goffredo Mameli non è stato solamente il compositore del Canto degli italiani, quello che è poi diventato l’inno nazionale. È stato anche un patriota, ha combattuto in prima persona per l’unità d’Italia, perdendo la vita proprio in battaglia ad appena 21 anni (ne avrebbe compiuti 22 pochi mesi più tardi). La sua vita è raccontata nella miniserie di Rai 1 Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia: vediamo ora quali sono le location.

Mameli: le location della fiction

Nonostante sia una miniserie composta da soli due episodi, Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia è stata girata in diverse località, dal Piemonte (dove si sono focalizzate principalmente le rirprese) al Lazio, passando per la Liguria.

Riccardo De Rinaldis Santorelli

Gran parte delle location di Mameli si trovano però a Torino e nei comuni della provincia: ad Agliè, sia in città che nel suo castello, si sono svolte gran parte delle riprese. Ma tra le location della fiction ci sono anche il Castello di Strambino e Villa Rignon a Torino.

Fra le altre città dove è stata girata la miniserie troviamo Genova (la città natale di Goffredo Mameli) e Roma, che è invece la città dove il compositore e patriota è morto per setticemia, dopo una brutta ferita che riportò in un combattimento.

Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia: il cast della fiction

In Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia a interpretare il ruolo del protagonista, per l’appunto Goffredo Mameli, è Riccardo De Rinaldis, attore che in precedenza ha lavorato anche in altre fiction come Non mentire e Doc – Nelle tue mani.

A completare il cast principale della fiction Rai troviamo invece Amedeo Gullà, Gianluca Zaccaria, Chiara Belotti, Paolo Bernardini, Neri Marcorè, Barbara Venturato, Alyssa Libonati e Maurizio Lastrico.