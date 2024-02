Ecco quando inizia il serale di Amici 2024: il talent show di Maria De Filippi sta per entrare nella sua fase più calda.

La vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 ha avuto, come effetto, quello di far aumentare l’interessa per Amici 23. Sono infatti sempre di più ora a domandarsi quando inizia il serale di Amici 23, anche perché c’è voglia di scoprire chi sarà il prossimo vincitore e se saprà imporsi all’interno del panorama musicale.

Quando inizia Amici 2024, il serale?

Ma quindi, quando va in onda il serale di Amici 23? La prima puntata è in programma per sabato 23 marzo 2024. Le varie puntate del talent show condotto da Maria De Filippi andranno in onda come sempre ogni sabato sera in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa. Ovviamente a trasmettere il serale di Amici 2023 sarà sempre su Canale 5.

Maria De Filippi

Le varie puntate del serale di Amici 23, così come quelle di tutti gli altri programmi Mediaset, possono poi essere viste in streaming anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ricordiamo che la piattaforma streaming è completamente gratuita e che si può accedere a Mediaset Infinity da qualsiasi dispositivo utilizzando l’apposito App o collegandosi al sito internet: dallo smartphone, dal tablet, dalla Smart TV o utilizzando il computer.

Amici 23: i professori

Oltre ai vari studenti della scuola di Amici e a Maria De Filippi, i protagonisti di Amici 23 sono anche i professori. Quelli di questa edizione sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Al fianco dei professori nel serale di Amici 23, esattamente come avvenuto anche nella scorsa edizione, ci saranno poi i vari giudici. Al termine delle varie puntate verrà poi eletto il vincitore di questa nuova edizione del talent show di Canale 5.