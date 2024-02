Dall’intervento di Giovanni Allevi al monologo di Teresa Mannino: ecco dove vedere i migliori momenti del Festival di Sanremo 2024.

Con la vittoria di Angelina Mango, con la sua canzone La noia, si è concluso il Festival di Sanremo 2024. Un’edizione in cui (come al solito) non sono mancate le polemiche ma non sono mancati neanche alcuni momenti che meritano di essere rivisti. Vediamo allora dove vedere (o rivedere) i cinque migliori del Festival di Sanremo 2024 in streaming.

Dove rivedere il Festival di Sanremo 2024 in streaming

Sulla piattaforma streaming su RaiPlay sono disponibili tutti i video con i momenti che hanno caratterizzato il Festival di Sanremo 2024 e le esibizioni degli artisti. Ricordiamo che tutti i contenuti presenti su RaiPlay possono essere visti gratuitamente e che si può accedere alla piattaforma on demand, tramite l’app ufficiale o collegandosi al sito www.raiplay.it, da qualsiasi tipo di dispositivo: dal computer, dalla Smart TV, dallo Smartphone o dal tablet. Le clip sono inoltre disponibili anche sul canale YouTube della Rai.

Angelina Mango

Ma quali sono stati i cinque momenti indimenticabili di Sanremo 2024? Certamente l’intervento del Maestro Giovanni Allevi, che è tornato a esibirsi per la prima volta dopo due anni e che ha parlato della malattia che lo ha colpito.

Ha emozionato poi tantissimo Angelina Mango nella sua interpretazione di La rondine, durante la serata delle Cover. Ma tra i momenti da rivedere c’è ovviamente anche la proclamazione della vincitrice del Festival di Sanremo 2024. E poi il momento dei saluti di Amadeus (al suo ultimo Sanremo) e Fiorello, che hanno lasciato il Teatro Ariston in carrozza. Ma merita di essere rivisto anche in monologo di Teresa Mannino, nel corso della terza serata del Festival.

Se invece avreste voluto rivedere John Travolta ballare il Ballo del qua qua insieme a Fiorello e Amadeus, sappiate che non è possibile in quanto l’attore non ha firmato la liberatoria per trasmettere il video di quel momento.