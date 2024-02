Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata dell’11 febbraio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Sulla scia della 74esima edizione del Festival di Sanremo, conclusasi nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, la televisione italiana ha proposto diversi programmi con al centro ancora una volta la musica: stiamo parlando in particolare del film tv di Rai 1 Califano, che ha visto Leo Gassmann nei panni del famoso cantautore romano, e di Che tempo che fa, che ha avuto come ospiti due artiste fresche di Ariston, quali Annalisa e Clara. Attorno a questi, tutta un’offerta più varia di show, trasmissioni d’inchiesta, film e serie tv che si sono contesi punti di share e telespettatori. Vediamo quindi nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di domenica 11 febbraio 2024.

Leo Gassmann

‘Califano’ conquista tutti: i risultati degli ascolti

Ottimo risultato per Rai 1 e per il suo lungometraggio dedicato al celebre cantautore Franco Califano: il racconto degli alti e bassi della vita del “Califfo”, interpretato da Leo Gassmann al suo debutto come attore, ha appassionato ben 4.174.000 telespettatori, pari al 22,8% di share. Califano ha dunque vinto la serata. Medaglia d’argento per Lo show dei record, la celebre trasmissione che ha fatto ritorno su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti: con un totale di 2.164.000 telespettatori, ha registrato uno share del 14,3%. Ultimo gradino del podio per la Nove: il programma di Fabio Fazio Che tempo che fa ha interessato 1.998.000 telespettatori nella prima parte, con uno share del 9,5%, e 1.166.000 telespettatori con la seconda parte, parti all’8,6% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Rai 3, con le inchieste di Report, ha ottenuto l’8,1% di share con 1.604.000 telespettatori. Italia 1, invece, con il film La mummia, ha catturato l’attenzione di 996.000 telespettatori, pari al 5,1% di share. Il programma di attualità di Rete 4 Zona Bianca ha registrato 567.000 telespettatori, con il 3,8% di share, e – a poca distanza percentuale – le puntate della serie tv in onda su Rai 2 9-1-1 hanno ottenuto il 3,7% di share, con un totale di 794.000 telespettatori. Tv8 ha invece proposto le puntate di Petra, la serie tv con Paola Cortellesi, che hanno interessato 404.000 telespettatori, con uno share del 2,1%. Infine, il film Il cliente, trasmesso da La7, ha totalizzato l’1,9% di share, con 363.000 telespettatori.