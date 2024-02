Ecco quali sono le location di Califano, il film di Rai 1 con protagonista Leo Gassmann nei panni del celebre cantautore.

Domenica 11 febbraio 2024 su Rai 1 debutta Califano, il film che racconta la storia del celebre cantautore. La storia raccontata è ambientata nel corso di un ventennio, dai primi anni ’60 fino a metà degli anni ’80, da quando Franco Califano era un ventenne che aspirava a diventare un grande artista, fino agli anni dei suoi maggiori successi: la pellicola racconta la vita professionale ma anche quella personale del cantautore. Vediamo ora quali sono le location di Califano.

Califano: le location del film

La storia raccontata in Califano è ambientata a Roma, la città dove il cantautore ha vissuto gran parte della propria vita e dove è ancora morto. E proprio a Roma sono state girate le varie scene del film: tutte le ambientazioni che si possono vedere nella pellicola sono infatti nella Capitale.

Leo Gassman canottiera

Le riprese del film TV Califano si sono svolte nell’autunno del 2023: per portarle a termine sono state necessarie ben cinque settimane di lavori da parte degli attori, attrici e tutti gli altri addetti ai lavori che sono stati impiegati nella pellicola.

Califano: il cast

Per vestire i panni di Franco Califano era necessario trovare un attore che sapesse anche cantare e la scelta è alla fine ricaduta su Leo Gassmann. “Personaggi come lui possono essere rappresentati solo se hai presente i motivi che li hanno portati a fare certe scelte. Per prepararmi al ruolo ho conosciuto i suoi amici più cari che mi hanno raccontato quello che volevano mostrassimo nel film”, ha poi spiegato Leo Gassmann parlando di Franco Califano e del suo ruolo.

Nel cast del film troviamo poi anche Giampiero De Concilio, Valeria Bono, Andrea Ceravolo, Angelina Cinquantini e di Angelo Donato Colombo.