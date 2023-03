Ecco le location di Cambio tutto, la commedia con protagonista Valentina Lodovini nei panni di una donna decisa a stravolgere la propria vita.

Cambio tutto è la storia di una donna di quarant’anni, di nome Giulia, che stanca dalla propria vita decide di stravolgerla. Il primo passo che decide di fare è quello di recarsi da un counselor olistico per imparare a gestire la propria rabbia: la vita della donna prenderà però una piega inaspettata. Il film è uscito nel 2020 ed è stato diretto da Guido Chiesa. Vediamo ora quali sono le location di Cambio tutto.

Cambio tutto: le location del film

La città che ha ospitato principalmente le riprese di Cambio tutto è Roma, è qui che sono state girate le varie scene, in particolare nella zona della Laurentina e per le strade del quartiere Monteverde. D’altronde Roma è anche la città nella quale è ambientata la storia che viene raccontata nella commedia.

Valentina Lodovini

Oltre che a Roma, alcune riprese di Cambio tutto si sono svolte anche al Lido di Ostia, la scena finale, per esempio, è stata girata nel Lungomare di Ostia. Ma anche la strada dove Giulia ogni mattina resta imbottigliata nel traffico non è una via di Roma città ma è via mar Arabico, che si trova proprio al Lido di Ostia.

Cambio tutto: il cast del film

A interpretare i panni della protagonista principale di Cambio tutto, ovvero Giulia, è Valentina Lodovini. Nel cast del film troviamo poi tanti altri noto attori e celebri attrici del cinema italiano, hanno infatti recitato in questa commedia anche Neri Marcorè, Dino Abbrescia, Andrea Pisani, Nicola Nocella, Valentina D’Agostino e Giovanni Scifoni.

Da segnalare inoltre che questo è stato uno degli ultimi film in cui ha recitato Libero De Rienzo, morto nell’estate del 2021, circa un anno dopo l’uscita di Cambio tutto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG