Ecco quali sono le location di Red Land (Rosso Istria), il film che racconta la storia vera di Norma Cossetto.

Nel 2018 è uscito Red Land (Rosso Istria), film diretto da Maximiliano Hernando Bruno che racconta la vera storia di Norma Cossetto, una studentesse istriana che è diventata un simbolo delle vittime italiane per mano dei partigiani jugoslavi di Tito. Il film era stato presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e si basa su un diario scritto dal cugino di Norma Cossetto, Giuseppe. Vediamo ora quali sono le location di Red Land (Rosso Istria).

Red Land: le location del film

La storia raccontata in Red Land (Rosso Istria) è ambientata tra Padova, dove Norma Cossetto studiava, e Visinada, la cittadina ora in Croazia dove la ragazza abitava insieme alla propria famiglia. Il film è però stato girato interamente in Italia.

Le riprese di Red Land (Istria rossa) sono state molto lunghe, basti pensare che sono iniziate nel mese di novembre 2015 e sono termine quasi due anni dopo, nel mese di settembre del 2017.

Il primo ciak del regista Maximiliano Hernando Bruno è stato battuto a Trieste. Poi si sono spostate a Padova e in altre località del Veneto, come a San Polo di Piave, in provincia di Treviso: qui le riprese si sono svolte all’interno del Castello Papadopoli Girl. Parte delle riprese, quelle che riguardano le scene degli interni, sono state effettuate anche negli studi cinematografici di Roma.

Red Land: il cast del film

A interpretare il ruolo di Norma Cossetto (a cui nel 2005 è stata consegnata la Medaglia all’Onor Civile dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi) in Red Land (Istria rossa) è Selene Gandini. Nel cast del film sono inoltre presenti Franco Nero, Geraldine Chaplin, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Boacciarelli e Eleonora Bolla.