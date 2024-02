Ecco quali sono i migliori film per il Giorno del Ricordo, la giornata istituita per ricordare le vittime delle foibe.

Il 10 febbraio in Italia è il Giorno del Ricordo, ovvero la giornata in cui si commemorano le vittime delle foibe e l’esodo Giuliano dalmata che avvenne nel 1945. Su questo tema sono stati realizzati anche alcuni film e documentari, vediamo allora quali sono i tre migliori da vedere su questo tema anche per prendere meglio coscienza di quanto avvenuto in quel periodo.

Migliori film sulle Foibe

Red Land (Rosso Isria): il film diretto da Maximiliano Hernando Bruno racconta la vera storia di Norma Cossetto, una giovane studentessa, che fu arrestata e poi uccisa dai partigiani, italiani e jugoslavi, per il fatto che padre fosse un dirigente locale del partito fascista. Questo è senza dubbio il più celebre film sull’argomento delle Foibe. Nel cast del film ci sono poi Selene Gandini, Franco Nero, Geraldine Chaplin, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Boacciarelli e Eleonora Bolla.

Foibe di Basovizza

Il cuore nel pozzo: diretto da Alberto Negrin, è in realtà una miniserie Rai in due episodi. Il protagonista è don Bruno, un prete che gestisce un orfanotrofio che cerca di mettere in salvo i bambini che sono cercati dai partigiani jugoslavi. Tra i bambini c’è anche Carlo, il figlio che una donna italiana di nome Giulia aveva avuto dopo essere stata violentata da Novak, che ora che è diventato partigiano cerca il figlio. Nel cast della miniserie ci sono diversi volti noti del cinema italiani, tra tutti Leo Gullotta e Beppe Fiorello.

Il sorriso della Patria: si tratta di un documentario diretto da Giulia Musso composto da video e filmati vari dell’epoca, che sono inframmezzati da una serie di testimonianze, che raccontano ciò che è accaduto in quegli anni in Istria e in Dalmazia.