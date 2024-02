È tutto pronto per la serata finale del Festival 2024: ecco l’ordine delle esibizioni e gli ospiti attesi sul palco.

Mancano solo poche ore prima che venga annunciato i il vincitore o la vincitrice della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello in veste di co-conduttore.

L’ordine di esibizione degli artisti

Dopo la serata di ieri dedicata alle cover ed ai duetti, dove ogni artista è stato affiancato da un ospite speciale con il quale hanno portato sul palco un brano del passato, questa sera i 30 concorrenti torneranno ad esibirsi da soli.

Per decretare il vincitore sarà fatta la media tra le percentuali dei voti ottenuti tramite il televoto nel corso della serata con le votazioni precedenti. Dopo aver stilato la classifica completa dei 30 artisti, quelli che si posizioneranno nella top-five avranno la possibilità di ri-esibirsi prima dell’ultimo televoto e della decisione della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio.

Ecco l’ordine con cui si esibiranno gli artisti per l’ultima serata del Festival:

RENGA E NEK

BIG MAMA

GAZZELLE

DARGEN D’AMICO

IL VOLO

LOREDANA BERTÈ

NEGRAMARO

MAHMOOD

SANTI FRANCESI

DIODATO

FIORELLA MANNOIA

ALESSANDRA AMOROSO

ALFA

IRAMA

GHALI

ANNALISA

ANGELINA MANGO

GEOLIER

EMMA

IL TRE

RICCHI E POVERI

THE KOLORS

MANINNI

LA SAD

MR. RAIN

FRED DE PALMA

SANGIOVANNI

CLARA

BNKR44

ROSE VILLAIN

Gli ospiti

Ad accompagnare Amadeus nell’ultima serata ci sarà Rosario Fiorello, in veste di co-conduttore. Il palco dell’Ariston ospiterà inoltre Luca Argentero e Claudio Gioè che presenterà “Makari 3“, ma non solo. Infatti vedremo anche Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti, per festeggiare i sessant’anni di “Non ho l’età“. Sul Suzuki Stage situato in Piazza Colombo, invece si esibirà Tananai e sulla nave Costa Smeralda, Tedua.