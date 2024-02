Parlando con i suoi seguaci social, Chiara Nasti ha raccontato la sua esperienza con la seconda gravidanza confidando qualche problemino…

Già mamma di Thiago, Chiara Nasti sta vivendo per la seconda volta l’esperienza della gravidanza. La moglie di Mattia Zaccagni, infatti, è in dolce attesa e, questa volta, ad allargare la famiglia sarà una piccola bimba. Per l’influencer, però, rispetto al passato, le cose non sembrano andare proprio bene. Confidandosi con i suoi seguaci, la donna ha raccontato di essere stata male.

Chiara Nasti, come sta andando la seconda gravidanza

Chiara Nasti

Come anticipato, l’influencer sta affrontando per la seconda volta la gravidanza. Le cose, però, tra una dolce attesa e l’altra sembrano essere ben diverse.

In una box domande su Instagram, la bella Chiara ha spiegato, infatti, che ha dovuto fare i conti con nausee e altro. “Per quanto tempo hai avuto nausee in gravidanza? Come ti sei comportata con il cibo?”, le hanno domandato.

La giovane mamma ha replicato: “Fino a 15 giorni fa. Magari solo nausea… anche pressione bassa! Mai stata peggio giuro!!”.

Poi sull’alimentazione: “Con il cibo? Mangiavo e poi andavo al bagno. Non lo auguro a nessuno così. Ora molto molto meglio!!”.

Molto dolce, invece, nelle risposte a chi le chiedeva se Thiago, il primogenito, sarà geloso della nuova arrivata. In questo senso, Chiara ha risposto che per adesso non si sta mettendo questo tipo di ansie perché il piccolo è molto amorevole e sarà felicissimo di avere una sorellina.

Staremo a vedere se le cose cambieranno, in meglio o in peggio nelle prossime settimane. Siamo sicuri che la bella Nasti vorrà rendere partecipi i suoi seguaci come sempre. Accanto alla donna, in ogni caso, ci sarà il calciatore e marito Mattia Zaccagni che insieme alla famiglia aiuterà la futura mamma bis ad affrontare tutto.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer dove in tanti le hanno chiesto curiosità e altro riguardo la nuova prossima maternità e non solo: