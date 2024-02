Il Coro Artemia è stato scelto da Annalisa per la serata duetti di Sanremo 2024: ecco chi sono e qual è la loro storia.

Il Coro Artemia partecipa al Festival di Sanremo 2024 nella serata duetti, per accompagnare l’esibizione di Annalisa – concorrente in gara – e La Rappresentante di Lista, sulle note di Sweet Dreams dei Eurythmics. Diretto dal maestro Denis Monte, il gruppo di cantanti vanta diverse collaborazioni importanti. Vediamo chi sono e qual è la loro storia.

Coro Artemia: chi sono e qual è la loro storia

Il Piccolo Coro Artemia di Torviscosa, in provincia di Udine, è diretto dal maestro Denis Monte. Composto da coriste e coristi dai 14 ai 25 anni, dal 2010 collabora con Elisa. Quest’ultima, triestina di nascita, ha coinvolto il gruppo anche nella manifestazione Italia Loves Emilia. Iscritto all’Unione Società Corali Friulane e alla Feniarco, il coro vanta collaborazioni di un certo livello, sia in Italia che all’estero.

Per quanto riguarda la musica nostrana, il Coro Artemia ha partecipato con Elisa, Mario Biondi e The Kolors al concerto Amici, in scena a Cividale e, sempre con Elisa, al suo concerto in onore dei 20 anni di carriera, presso l’Arena di Verona, con Francesco De Gregori, Fabri Fibra, Luca Carboni e Jack Savoretti.

Sono diverse anche le collaborazioni con i compositori friulani (come G. Fabbro, V. Sivilotti, G. Zanetti, G. Maieron, G. Saro) e le orchestre italiane (quali Filarmonica e Sinfonica F.V.G., Orchestra Naonis, FVG Mitteleuropa Orchestra, Orchestra dell’Accademia Musicale di Schio, Solisti Italiani, Kammerorchester Allegro Vivo di Vienna, Orchestra giovanile Filarmonici Friulani). Nel loro curriculum compaiono anche allestimenti di opere teatrali, come la Messe G-dur di F. Schubert e i Carmina Burana di C. Orff.

Coro Artemia: dischi, premi e riconoscimenti

Nel 2009, il Coro Artemia ha vinto il Concorso Nazionale per voci bianche di Malcesine (VR), conquistando anche il premio miglior programma sacro e miglior direttore della competizione. Il gruppo si è aggiudicato per ben tre edizioni (2011, 2015 e 2019) la fascia di eccellenza e il Gran Premio alla manifestazione Corovivo (organizzata dall’USCI Friuli Venezia Giulia).

Il Coro Artemia ha trionfato anche al Concorso Nazionale Corale di Vittorio Veneto nella categoria Musiche d’autore (2015) e ha vinto la fascia oro e la borsa di studio al Concorso Internazionale Città di Palmanova e il Concorso Nazionale per cori giovanili di Malcesine (2017).

All’attivo, ha un cd, uscito nel 2011 e dedicato alla musica corale di Benjamin Britten, e una serie di registrazioni per il disco Giro Giro Canto 4, una raccolta di brani eseguiti da voci bianche della Feniarco.