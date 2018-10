Scopriamo cosa c’è da sapere su Romina Power: i figli e la scomparsa di Ylenia, il controverso amore per Al Bano e…Loredana Lecciso!

Nata il 2 ottobre del 1951 sotto il segno della bilancia, Romina Power è una cantante americana che ha raggiunto la massima popolarità in Italia, grazie alla storia d’amore e al proficuo connubio artistico col compagno di una vita Albano Carrisi. Scopriamo alcune curiosità sulla vita privata della cantante: dall’amore per Al Bano alla scomparsa di sua figlia Ylenia.

5 curiosità su Romina Power!

– In casa ha 13 animali: 3 cani, 4 uccellini, 4 galline, 2 pesci rossi.

– Pratica la filosofia buddhista ed è vegetariana.

– Durante un’intervista a Verissimo Romina Power ha dichiarato che Al Bano continuerebbe ad amarla, e lo stesso anche lei. In seguito alla controversa dichiarazione il cantante si è separato dalla compagna Loredana Lecciso, che ha lasciato la loro casa a Cellino San Marco. Romina Power e Al Bano legalmente sono ancora sposati, nonostante lui sia stato legato a Loredana Lecciso da moltissimi anni e da lei abbia avuto due figli.

– A La Repubblica ha rivelato di aver assunto LSD insieme a Keith Richards a Roma, e di aver fatto una seduta spiritica a casa di Paul McCarntey.

– Non ha mai rinuciato a trovare sua figlia Ylenia, scomparsa nel 1994 a New Orleans in circostanze mai chiarite. Ogni anno (sui social e in particolare su Instagram) le dedica un messaggio in occasione del suo compleanno.

Romina Power: Al Bano, i figli e la vita privata

Nel 1970 Romina Power ha sposato il cantante Al Bano, con ha dato vita a un proficuo sodalizio artistico. I due hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. In seguito alla scomparsa della figlia maggiore, Ylenia, i rapporti tra i due sono diventati molto complicati, fino a spingerli alla separazione.

“La morte di Ylenia, che per me è una certezza, ha solo accelerato i tempi dell’addio: mi implorava di pensarla come lei, di credere che fosse viva. Comprendo il bisogno di speranza: è un male che non passa, Ylenia è qui ogni giorno, al matrimonio di Cristel ho pensato che si sarebbe goduta tanto la festa” ha raccontato a Il giornale l’ex marito della cantante.

Nonostante poi Al Bano si sia legato sentimentalmente alla showgirl Loredana Lecciso, Romina Power ha sempre fatto affermazioni controverse riguardo il loro rapporto e nel 2013 è tornata, dopo un lungo ritiro dalle scene, ad esibirsi nuovamente con lui.