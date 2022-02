Romina Power è sempre stata legatissima alla famiglia, in particolare ai genitori Tyrone Power e Linda Christian. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul padre dell’artista, dalle origini alla vita privata…

Tyrone Power è il padre di Romina Power, ed è stato uno dei più grandi attori del cinema americano. Partiamo alla scoperta della sua storia, dai lineamenti della biografia alla vita privata al fianco di alcune delle più belle donne del mondo. Su tutte la madre dell’ex moglie di Al Bano Carrisi, Linda Christian!

Chi era Tyrone Power e dove viveva?

Tyrone Power è nato a Cincinnati (Ohio, USA), il 5 maggio 1914 sotto il segno del Toro. Viveva negli Stati Uniti ed è morto improvvisamente a Madrid, il 15 novembre 1958, a causa di un infarto. Famosissimo attore attivo tra gli anni ’30 e ’50, è ricordato per la figura di eroe malinconico e “bel tenebroso” in gran parte dei film che hanno confezionato la sua straordinaria carriera.

La vita privata di Tyrone Power

Tyrone Power – che corso della sua parabola cinematografica si è consacrato come sex symbol contribuendo all’ascesa del suo mito poi divenuto intramontabile – era figlio d’arte e aveva una sorella di nome Anne. Il padre, Tyrone Sr., fu un attore del cinema muto. La madre, nonna di Romina Power, si chiamava Helen Emma Reaume (detta “Patia“).

Tyrone Power si è sposato tre volte e sono due i divorzi nella sua vita privata. In prime nozze si è unito all’attrice francese Annabella (pseudonimo di Suzanne Georgette Charpentier, sua moglie dal 1939 al 1948) e il secondo matrimonio è stato con Linda Christian (famosa attrice sposata nel 1949 e da cui si è separato nel 1956). Dal matrimonio con Linda Christian sono nate due figlie: Romina Power nel 1951 e Taryn Power, amatissima sorella dell’ex moglie di Al Bano, nel 1953 (morta nel 2020).

Dall’unione con la terza consorte, Deborah Ann Montgomery Minardos (diventata sua moglie nel 1958, pochi mesi prima della morte dell’attore), è nato il suo unico figlio maschio, Tyrone William IV (noto come Tyrone Power Jr.), anch’egli attore e venuto alla luce quando il padre non c’era più. Tra i grandi amori di Tyrone Power, come ricordato dalla figlia Romina, anche Anita Eckberg, indimenticabile diva del cinema.

“Mio padre purtroppo mi è stato sottratto troppo presto. La vita ci ha concesso solo pochi anni insieme. I miei genitori si sono divisi quando io ne avevo 5 e sono stata mandata con mia sorella Taryn dalla nonna in Messico che, puntualmente, ci ha messo in un collegio di suore…“. Così, al Corriere della Sera, Romina Power ha dipinto un ritratto del padre e del loro rapporto, forte e indissolubile nonostante la distanza.

Altre 5 cose che non sai su Tyrone Power

– Il suo nome completo era Tyrone Edmund Power Jr.

– Ha partecipato alla Seconda guerra mondiale come aviatore nel corpo dei Marines.

– È morto sul set madrileno del film Salomone e la regina di Saba, colto da malore durante una pausa delle riprese.

– La sua tomba si trova presso l’Hollywood Forever Cemetery, il cimitero dei divi sulla collina di Hollywood.

– Il nonno era irlandese, l’attore teatrale Tyrone Power (1795).

Riproduzione riservata © 2022 - DG