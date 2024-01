A Viva Rai2, Fiorello ha ipotizzato la presenza di Alessandro Cattelan al posto di Amadeus per la conduzione di Sanremo 2025.

Sanremo 2024 è sempre più vicino, ma il tema di chi si avvicenderà sul palco per la conduzione del Festival dopo Amadeus, suscita sempre moltissimo interesse. A “Viva Rai2“, Fiorello non si è lasciato scappare l’occasione per tirare in ballo l’argomento del dopo-Amadeus in presenza di Alessandro Cattelan.

Il conduttore è stato ospite dello show mattutino di Rai2 in occasione della presentazione di “Stasera c’è Cattelan“, che andrà in onda dal 23 gennaio. Fiorello lo ha quindi stuzzicato sull’ipotesi di successione ad Amadeus alla conduzione. “Immagina che domani ti chiami Roberto Sergio e ti chieda di condurre il Festival di Sanremo del 2025“, ha detto Fiorello in maniera provocatoria.

La risposta di Cattelan

“Solo se viene Fiorello” ha risposto prontamente Alessandro Cattelan. “Se tu mi dici che è divertente, allora lo faccio“. Fiorello ha quindi continuato esultando: “Cattelan ha detto sì!“. “Alessandro, sta a te farlo diventare divertente – ha continuato il presentatore – Hai 43 anni, è il momento giusto“.

Alessandro Cattelan, d’altra parte, recentemente non sembra più volersi nascondere e nel corso delle sue dichiarazioni pubbliche ha ammesso in più occasioni che non gli dispiacerebbe partecipare al Festival nel ruolo di conduttore.

Amadeus: “Sanremo 2025?”

Tuttavia, il posto per il prossimo conduttore di Sanremo 2025 è ancora vuoto, nonostante le diverse proposte disponibili, e non ci sono dichiarazioni ufficiali su chi prenderà il posto di Amadeus. Quest’ultimo, inoltre, ha parlato più volte del 2024 come ultima edizione del Festival a cui avrebbe preso parte come conduttore. Nelle ultime settimane, però, ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sembrano escludere una conferma del ruolo.

In un’intervista a “La Repubblica“, il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha dichiarato di aver promesso alla Rai “di dare una risposta” a breve alla proposta che gli è stata fatta. “Per una questione di rispetto – dunque – il giorno dopo – la chiusura di Sanremo 2024 – ci metteremo seduti e affronteremo il tema“. “Quest’uomo mi fa veramente paura!” aveva affermato Fiorello per l’occasione.