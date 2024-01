Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere su La lunga notte, la fiction di Rai 1 con protagonista Alessio Boni.

Fra le novità proposte dalla Rai per il 2024 c’è anche La lunga notte, la fiction che racconta la caduta del fascismo in Italia avvenuta dopo l’ultima riunione del Gran Consiglio avvenuta tenutasi tra il 24 e il 25 luglio del 1943. La fiction non racconta solamente quello che è avvenuto durante la seduta del Gran Consiglio del Fascismo, ma anche gli avvenimenti delle tre settimane precedenti che portano alla nascita del governo Badoglio che firmò l’armistizio di Cassibile. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su La lunga notte.

Quando inizia La lunga notte? L’uscita della serie TV

Quando esce La lunga notte su Rai 1? La prima puntata andrà in onda lunedì 29 gennaio 2024 in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa. In pratica questa fiction prende il posto di La Storia, altra fiction Rai, tratta dal celebre e omonimo romanzo di Elsa Morante.

Gli episodi di La lunga notte sono in totale sei e andranno tutti in onda al lunedì sera, sempre in prima serata. Oltre che su Rai 1 le varie puntate della fiction possono essere viste anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

La lunga notte: il cast della serie TV

La lunga notte è diretta dal regista Giacomo Campiotti. Il protagonista principale della fiction è Alessio Boni, che interpreta il ruolo di Dino Grandi, l’ex Presidente della Camera che formulò la richiesta a Benito Mussolini di convocare il Gran Consiglio del Fascismo che pose di fatto fine al potere del Duce.

Nel cast de La lunga notte, oltre ad Alessio Boni, troviamo poi anche Duccio Camerini, Ana Caterina Morariu, Aurora Ruffino, Flavio Parenti, Marco Foschi, Martina Stella, Lucrezia Guidone, Luigi Diberti e Giuseppe Antignati.