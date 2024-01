Cambia la programmazione di Canale 5, lunedì 22 gennaio 2024 il Grande Fratello lascia il posto a Napoli-Inter.

I telespettatori di Canale 5 che lunedì 22 gennaio si aspettano di vedere, come sempre, la puntata del Grande Fratello 2023 non possono che rimanere delusi. Il reality show condotto da Alfonso Signorini non c’è e al posto dei vari inquilini della casa più spiata d’Italia ci sono i calciatori di Napoli e Inter che si sfidano per la Supercoppa Italiana 2023. Mediaset detiene infatti in esclusiva i diritti di messa in onda di tutte le partita della Coppa Italia oltre che quelle della Supercoppa. E proprio la finalissima di quest’ultima competizione è stata calendarizzata per lunedì 22 gennaio, quando sarebbe dovuta andare in onda una puntata del Grande Fratello.

Quando va in onda il Grande Fratello?

I fan del reality show possono comunque stare tranquilli: la puntata del Grande Fratello 2023 verrà comunque recuperata. Ma quando? Quasi immediatamente: andrà infatti in onda martedì 23 gennaio, come sempre in prima serata (a partire dalle ore 21.30) su Canale 5.

Alfonso Signorini

Grande Fratello: rinviata la puntata di giovedì 25 gennaio

Questa per il Grande Fratello è una settimana molto particolare perché quella di lunedì 22 gennaio non è l’unica puntata rimandata. Non ci sarà neppure quella di giovedì 25 gennaio: al suo posto su Canale 5 andrà in onda in prima serata la soap opera Terra Amara.

Qual è il motivo di questo cambio? Tutto è dovuto proprio ai vari cambiamenti che sono conseguiti nei palinsesti in seguito alle tre partite della Supercoppa Italiana di calcio (le due semifinali e appunto la finalissima tra Napoli e Inter). Dalla settimana successiva, invece, il Grande Fratello 2023 tornerà con i suoi due classici appuntamenti settimanali: il primo al lunedì sera (il 29 gennaio), il secondo il giovedì sera (il giorno 1 febbraio) e proseguirà così fino al termine di questa edizione.