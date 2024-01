Da martedì 6 a sabato 10 febbraio al Teatro Ariston c’è il Festival di Sanremo 2024: ecco il regolamento e come si vota.

Quello di martedì 6 febbraio è un giorno che in molti hanno, da diverso tempo, cerchiato sul proprio calendario: è il giorno infatti in cui comincia il Festival di Sanremo 2024. Alla conduzione, ancora una volta, c’è Amadeus, che è anche il direttore artistico della kermesse che è arrivata all’edizione numero 74. Vediamo ora qual è il regolamento del Festival di Sanremo 2024 e come funzionano le votazioni.

Festival di Sanremo 2024: il regolamento

Nella prima serata, quella di martedì 6 febbraio 2024, si esibiscono tutti e 30 gli artisti in gara. Le varie canzoni e le esibizioni sono votati dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Al termine della puntata verrà stilata la classifica ma verranno comunicate solamente le prima dieci posizioni (e non in ordine).

Nella seconda serata, quella di mercoledì 7 febbraio, si esibiranno 15 artisti ed entra in scena il pubblico da casa. Le canzoni sono votate infatti dal Televoto e dalla Giuria delle Radio: il risultato è diviso al 50%. Al termine della puntata vengono comunicati gli artisti nelle prime cinque posizioni.

La terza serata, quella di giovedì 8 febbraio, sarà simile alla terza: si esibiscono gli altri 15 artisti che vengono sempre votati attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Anche in questo caso vengono poi comunicate gli artisti nelle prime cinque posizioni.

Quella di venerdì 9 febbraio è invece la serata delle Cover. Tornano a esibirsi tutti e 30 gli artisti che insieme ai loro ospiti presentano canzoni di altri artisti (le canzoni possono essere anche straniere). A votare sono sia il pubblico con il Televoto, sia la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, sia la Giuria delle Radio.

Sabato 10 febbraio è l’ultima serata del Festival di Sanremo 2024. Tutti e 30 gli artisti in gara si esibiranno con le loro canzoni che verranno votate attraverso il Televoto. Al termine della puntata Amadeus comunica la classifica finale e il nome del vincitore.