Ecco come partecipare a Le Iene come pubblico per assistete dal vivo alle puntate del programma di Italia 1.

Le Iene è uno dei programmi storici di Italia 1, basti pensare che va in onda ininterrottamente dal 1997 ed è sempre molto seguito dal pubblico televisivo: il mix tra servizi d’inchiesta, scherzi e il format delle interviste doppie hanno fatto la fortuna di questa trasmissione, che in alcuni casi è stata anche al centro di controversie di varia natura. Se anche voi siete tra i tanti fan del programma e vorreste assistere dal vivo a una puntata ma non sapete come fare siete arrivati nel posto giusto: ecco come partecipare come pubblico a Le Iene.

Come partecipare come pubblico a Le Iene

Per candidarsi a partecipare a Le Iene come pubblico, e assistere quindi dal vivo al programma, ci sono due metodi. Vi ricordiamo che gli studi dove vengono registrate le varie puntate del programma di Italia 1 si trovano a Cologno Monzese e per partecipare come pubblico (a titolo gratuito) bisogna obbligatoriamente essere maggiorenni.

Il primo metodo è telefonare al numero 328 03 92 996. Il numero di telefono è attivo da lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 17.30 (non è quindi possibile telefonare la sera o nei weekend).

Il secondo metodo è inviare una mail all’indirizzo info@parterre.tv. Nel testo della mail dovrete indicare il vostro nome, il cognome, la data di nascita, il domicilio e il numero di telefono.

Le Iene: quando va in onda?

Martedì 4 ottobre 2022 inizia la nuova stagione de Le Iene, i conduttori sono ancora una volta Teo Mammucari e Belen Rodriguez, affiancati sempre da Max Angioni ed Eleazaro Rossi che riproporranno i loro monologhi. Il programma va in onda ogni martedì sera su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 circa.

