Sembra che la nuova edizione del programma Canzone segreta possa subire dei ritardi o essere cancellata dal palinsesto.

Incerto il futuro della seconda edizione dello show di Rai1 Canzone segreta 2, programma emotainment di casa Rai, ripreso dal format francese La Chanson Secrète. Un programma che parla soprattutto col cuore e con le emozioni delle canzoni, dei ricordi. “Canzone segreta è il pretesto per riportare in tv questo racconto emotivo che, attraverso la canzone del cuore, unisce elementi della vita di tante persone coi loro affetti e legami importanti. Canzone segreta è per dire, è per riunirsi, è per comunicare il proprio bene attraverso il gioco della sorpresa”; così lo descriveva Stefano Coletta, direttore di Rai1.

Sicura, al momento, è l’assenza di Serena Rossi alla conduzione. Lo ha annunciato lei stessa nella conferenza stampa di presentazione della nuova fiction “La Sposa” che la vede protagonista. L’attrice e conduttrice è impegnata nelle riprese di “Mina Settembre“, serie televisiva tratta da due racconti di Maurizio de Giovanni.

Serena Rossi

Canzone segreta 2: perché è a rischio cancellazione?

Dopo l’addio di Serena Rossi, al suo posto si parla di Serena Autieri, dunque, sembra che il programma di Rai1 prodotto da Blu Yazmine abbia subito uno stop. Il varietà Canzone segreta 2, previsto per la messa in onda da aprile a maggio 2022 il venerdì sera, potrebbe subire uno slittamento o, addirittura, una cancellazione definitiva. La preparazione del programma attualmente è ferma; si pensa che i motivi siano dovuti alla risposta del pubblico. La prima edizione, dopo un inizio promettente per la curiosità del pubblico, ha avuto una media del 17,29% di share (la prima puntata 19,3% mentre l’ultima 15,7%) e poco meno di quattro milioni di telespettatori. La puntata speciale Stasera canzoni segrete ha registrato il 13,50% di share. Questi dati, insieme all’alto costo della produzione e agli ospiti coinvolti, non fa ben sperare.

Le speranze di Stefano Coletta non sono state ricompensate. Ecco come aveva commentato l’annuncio della nascita del programma: “Anche riguardo la sfida di Canzone segreta, i numeri non sono l’unico gradiente. È un prodotto di grande qualità ed energia. Sicuramente la narrazione filmica ha un contenuto di evasione maggiore rispetto all’intrattenimento. Sicuramente i contenuti lontani dalla realtà sono apprezzati in questo periodo”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG