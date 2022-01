Ecco le prime indiscrezioni su ciò che ci riserverà questa puntata di Uomini e Donne: direttamente da C’è posta per te, arriva il simpatico Luciano Gianelli per il trono over.

Uomini e Donne torna oggi con un altro imperdibile appuntamento. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, oggi dovrebbe approdare un volto già visto a Canale 5, nel parterre maschile del trono over. Si parla di Luciano Gianelli che approderà nel dating, da C’è posta per te, per trovare l’anima gemella.

Ecco cosa succederà oggi a Uomini e Donne

Luciano Gianelli è un simpatico signore che, a C’è posta per te, è stato rifiutato da una sua ex conoscenza. Il pubblico ha amato il suo balletto improvvisato e Maria De Filippi gli aveva promesso un posto a Uomini e Donne per trovare la sua dolce metà. La queen di Mediaset ha mantenuto la parola e ora il simpatico signore farà parte del parterre del trono over. Sicuramente ne vedremo delle belle, considerando la sua energia, simpatia e voglia di vivere.

Per quanto riguarda il trono classico si dovrebbe sedere al centro studio Matteo Ranieri. Il tronista è uscito di nuovo con Federica e Denise, lasciando a casa Martina. L’interesse dell’ex corteggiatore per Federica è molto evidente anche al pubblico e c’è già chi pensa sarà lei la scelta. Questo è presto per dirlo ma sicuramente ciò che è saltato fuori è lo stop con Martina. La bella corteggiatrice che aveva stregato all’inizio Ranieri non ha più suscitato il suo interesse. Sembra che il tronista, dopo un confronto, abbia deciso di non continuare la conoscenza con lei.

