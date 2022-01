Dopo che Manuel Bortuzzo ha deciso di uscire, nella Casa più spiata d’Italia stanno per fare il loro ingresso 3 nuovi concorrenti dal mondo dello spettacolo.

La Casa del GF Vip 6 è destinata a stravolgere nuovamente i suoi equilibri. Manca infatti molto poco, all’ingresso di 3 nuovi concorrenti. Dopo l’uscita di Manuel Bortuzzo per motivi di salute, il reality accoglierà nuovi protagonisti per arrivare a Marzo, la fine del programma.

Ecco chi saranno i nuovi concorrenti del GF Vip 6

Secondo le indiscrezioni di TvBlog, ad entrare nella Casa più spiata d’Italia ci saranno: Edoardo Donnamaria, Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Edoardo lavora al fianco di Barbara Palombelli nel programma Forum. Laureato in giurisprudenza ora vuole entrare nel mondo dello spettacolo a tutti gli effetti, partecipando al reality. Antonio Medugno e Gianluca Costantino sono modelli ma quest’ultimo, come riporta il portale, è “amico di Alessandro Basciano, quest’ultimo fra gli inquilini della casa dalla porta rossa. Si dice che il suo ingresso possa in qualche modo dare nuovi stimoli alle situazioni interne della casa. Quindi all’uscita di lunedì sera, quella cioè di Manuel Bortuzzo, farà seguito l’ingresso di tre nuovi concorrenti nel Grande fratello vip, ad ormai “soli” due mesi dal termine di questa che è l’edizione più lunga di sempre del primo reality show della televisione italiana”. Come si evolveranno le cose? Manca poco per scoprirlo!

