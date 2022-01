E’ stato scelto il conduttore per Le Iene 2022: è Teo Mammucari a raccogliere l’eredità di Nicola Savino alla guida del programma.

Una data di inizio l’aveva già, ora Le Iene 2022 ha anche un conduttore. Già, perché dopo cinque anni ci sarà un cambio alla guida del programma di Italia 1: Nicola Savino, che ha condotto anche l’edizione in onda da ottobre al 21 dicembre 2021, è impegnato con altre produzioni e ha dovuto lasciare il programma, i vertici Mediaset hanno quindi dovuto cercare un nuovo conduttore. La scelta finale è ricaduta su Teo Mammucari. Per lui si tratta di un ritorno alla guida del programma.

Le Iene 2022: Teo Mammucari è il conduttore

Teo Mammucari ha condotto in coppia con Ilary Biasi le edizioni dal 2013 al dicembre 2015, è poi tornato nel febbraio del 2017 (sempre al fianco di Ilary Blasi) e ha condiviso anche lo studio con Nicola Savino nell’edizione 2017/2018.

Ancora prima, nel 1999, Teo Mammuccari è stato anche uno degli inviati del programma di Italia 1, che all’epoca era agli albori e i conduttori erano Simona Ventura, Fabio Volo e Andrea Pellizzari. Nel tempo il programma è cambiato molto così come il ruolo dello stesso Teo Mammucari al suo interno.

Le Iene 2022: quando va in onda e quando inizia

L’edizione 2022 de Le Iene inizia mercoledì 9 febbraio. L’appuntamento è come sempre in prima serata, a partire dalle ore 21.20 circa, su Italia 1. Ogni settimana andrà poi in onda, sempre al mercoledì sera, una nuova puntata del programma.

Per chi non ce la dovesse fare a guardarla in diretta o si perdesse qualche servizio, c’è ovviamente la possibilità di recuperare tutto (sia l’intera puntata che i singoli servizi) collegandosi alla piattaforma streaming Mediaset Play o al sito ufficiale del programma Le Iene.

