La serie TV Django trae ispirazione dal film di Sergio Corbucci: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Gli appassionati del genere Wester certamente conoscono il film Django. In questo caso non parliamo del pluripremiato Django Unchained di Quentin Tarantino ma del film del 1968 diretto da Sergio Corbucci con protagonista Franco Nero. E proprio questo film è stato fonte d’ispirazione per la serie TV Django: a proposito del telefilm, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Django, la serie TV: la trama

Cosa sappiamo di Django, la serie TV? Le anticipazioni riguardo alla trama non mancano: la storia, raccontata in 10 episodi, è ambientata nel selvaggio West della seconda metà del 1800 (tra gli anni ’60 e ’70 di quel secolo) nella cittadina di New Babylon, che è stata fondata da Sarah e John e che ha una popolazione composta da uomini e donne di ogni estrazione sociale.

Cowboy a cavallo nel far west

Django è un uomo la cui famiglia è stata massacrata ma è convinto che la figlia Sarah sia ancora viva e per questo la cerca da diverso tempo. La ritrova proprio a New Babylon e, nonostante la figlia cerchi di allontanarlo, non vuole perderla per una seconda volta anche perché capisce che la città è in pericolo.

Django, la serie TV: il cast

Chi è il protagonista di Django, la serie TV? Matthias Schoenaerts, attore che è noto in particolare per aver recitato in film come Suite francese e The Danish Girl.

Il principale antagonista di Django nella serie TV è John Ellis, che è interpretato da Nickholas Pinnock. Lisa Vicari è invece Sarah, nel cast della serie TV è poi presente anche Noomi Rapace.

Django, la serie TV quando esce?

Django non ha ancora una data di uscita ufficiale, quel che è certo è che la serie TV in Italia sarà trasmessa da Sky e in streaming su Now TV.

Riproduzione riservata © 2022 - DG