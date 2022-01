Ecco tutto quello che c’è da sapere su Star Trek: Strange New World, la serie TV che esplora ancora di più l’universo di Star Trek.

L’universo di Star Trek non è ancora stato esplorato del tutto, come dimostra il fatto che il numero di film e serie TV a esso collegato, tra remake e spinoff, sono sempre in aumento. E a proposito di serie TV, c’è molta attesa per Star Trek: Strange New Worlds. “Star Trek Strange New Worlds è un ritorno a Star Trek come spettacolo d’avventura, una sorta di esplorazione spaziale; ha molti dei valori dell’originale Star Trek, e penso che sarà davvero divertente” ha spiegato il capo del contenuti di Paramount +, David Nevins, parlando della serie TV.

Star Trek: Strange New Worlds quando esce?

Per quanto riguarda l’uscita di Star Trek: Strange New Worlds è noto che nella primavera del 2022 la serie TV debutterà negli Stati Uniti sulla piattaforma streaming Paramount +. E in Italia?

Astronave nello spazio

Non ci sono ancora notizia riguardo alla distribuzione internazionale della serie TV al di fuori degli Stati Uniti e non si può quindi sapere quando sarà possibile vedere Star Trek: Strange New Worlds. Netflix, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trasmettere la serie TV in Europa, ma al momento non ci sono conferme.

Star Trek: Strange New Worlds: la trama della serie TV

Il protagonista principale di Star Trek: Strange New Worlds sarà il capitano Christopher Pike, il predecessore del capitano Kirk: sarà infatti proprio Pike a guidare l’Enterprise alla scoperta di nuovi mondi e nuove civiltà.

Chi sono gli attori e le attrici che lavorano in Star Trek: Strange New Worlds? Il cast è composto da Anson Mount, che interpreta proprio il capitano Christopher Pike e poi ancora da Ethan Peck, Rebecca Romijn, Babs Olusanmokun, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Jess Bush e Melissa Navia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG