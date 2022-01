La saga con protagonista Harrison Ford continua, arriva Indiana Jones 5: dalla trama al cast, tutto sul film.

Uno dei personaggio più famosi e più amati tra i tanti interpretati da Harrison Ford nel corso della sua lunga carriera nel mondo del cinema è senza ombra di dubbio Indiana Jones. La saga iniziata con I predatori dell’arca perduta e proseguita poi con Il tempio maledetto, L’ultima crociata e Il regno del teschio di cristallo continua con Indiana Jones 5. La pellicola è molto attesa dai fan del personaggio: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Indiana Jones 5: l’uscita

Secondo il progetto iniziale, la premiere di Indiana Jones 5 sarebbe dovuta essere nel mese di luglio del 2022, i lavori di ripresa e produzione del film hanno però subito dei ritardi a causa della pandemia di Covid (come capitato anche a molti altri film) e anche l’uscita di Indiana Jones ha subito una slittamento.

HARRISON FORD

Il film con protagonista il celebre archeologo arriverà quindi nelle sale cinematografiche a partire dal 30 giugno del 2023: è questa la data scelta per il debutto della pellicola.

Indiana Jones 5: la trama

C’è anche un po’ di Italia in Indiana Jones 5: la Sicilia ha infatti ospitato una parte delle riprese del film. In particolare sono le città di Catania, Siracusa, Trapani, San Vito Lo Capo e Cefalù che hanno ospitato gli attori e le attrici per la pellicola.

Per quanto riguarda la trama, però, non ci sono al momento ancora informazioni a riguardo, l’unica notizia a riguardo è che la storia è ambientato dopo i fatti raccontati in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Indiana Jones 5: il cast

Oltre al già citato Harrison Ford, nel cast di Indiana Jones 5 troviamo poi anche Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook.

Riproduzione riservata © 2022 - DG