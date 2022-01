Da Canale 5 a Focus, tra approfondimenti, speciali e film: ecco la programmazione in occasione della Giornata della Memoria

Una programmazione speciale, in vista della Giornata della Memoria, che cade il 27 gennaio. Mediaset ha pensato infatti ad una serie di iniziative – approfondimenti oltre a film e docufilm – che avranno spazio durante tutta la settimana: un modo per non dimenticare quanto accaduto e di tenere i riflettori accesi sullo sterminio degli ebrei. Da Retequattro a Focus, ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Retequattro, i film per la Giornata della Memoria

Si parte sabato 22 con “Storia di una ladra di libri”, di Brian Percival, Il giorno successivo “La chiave di Sarah”, lunedì 24 “Sobibor”, poi il 26 “Colette”. Il 27 spazio, durante il day-time a “La 25a ora”, il film del 1967 con Anthony Quinn, Virna Lisi, Serge Reggiani.

Lavagna con scritto Anne Frank e Margot Frank

Focus, la programmazione

Il 23 gennaio alle 14.15 spazio al documentario “Albert Goering: L’altra faccia del Male”. A seguire, alle 15.15, “Lili Marlene: la guerra degli italiani”, un docufilm che tra gli altri accadimenti rievoca anche il rastrellamento nel ghetto ebraico di Roma. Giovedì 27 in prima serata e in prima visione “Nicholas Winton: l’uomo che salvò 669 bambini”. Winton è il protagonista a sua insaputa: invitato in una tv inglese non sa che in platea ci sono i bambini ebrei che ha salvato. Alle 22.15 “L’orrore di Natzweiler-Struthof – Storia di un campo nazista”.

Iris e Canale 5, la programmazione del 27 gennaio 2022

Un film che di anno in anno è sempre proposto in questa giornata: il 27 andrà in onda “Schindler’s List” di Spielberg, che come noto narra la storia vera di Oskar Schindler e che si è aggiudicato anche 7 Oscar. Su Canale 5 approfondimento del Tg5 in seconda serata: ”Speciale TG5: racconta anche per noi”.

