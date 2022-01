Arriva al cinema Paddington 3: dalla trama alla data di uscita nelle sale, ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

Ha conquistato tutti nei primi due film della saga, ora l’orso più celebre del cinema torna con una nuova avventura. Di che film parliamo? Di Paddington 3 ovviamente. L’orso Paddington è un protagonista delle storie per bambini dello scrittore inglese Michael Bond, nel 2014 ha debuttato sul grande schermo con la commedia diretta da Paul King che è stato un vero e propri successo. Ma ancora più successo ha avuto il sequel, uscito nel 2017, che il The Guardian ha addirittura inserito tra i migliori 100 film usciti dopo il 2000. Inevitabilmente quando un saga ha così tanto successo, arriva anche Paddington 3.

Paddington 3: il film quando esce?

Ma quando esce Paddington 3? L’uscita della pellicola nelle sale cinematografiche non è ancora stata fissata, quel che fino a questo momento è noto è che la produzione della pellicola inizia nel 2022, anche se il film era stato annunciato in precedenza.

Orsetto Paddington

Paddington 3: il cast del film

Il cast di Paddington 3 non è ancora stato annunciato ufficialmente ma è facile immaginare che, al fianco dell’orsacchiotto con il cappello rosso in testa, ritroveremo i componenti della famiglia Brown, che accompagnato il protagonisti nei primi due capitoli.

Henry, Mary, Judy e Jonathan Brown sono stati interpretati rispettivamente da Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Madeleine Harris e Samuel Joslin. Per quanto riguarda l’orso Paddington, a dare la voce al personaggio nella versione originale è Ben Whishaw, in quella italiana è invece Francesco Mandelli, che sarà ovviamente riconfermato al doppiaggio del protagonista del film.

Paddington 3: la trama del film

C’è ovviamente grande curiosità anche per quel che riguarda la trama del film ma, almeno per il momento, non ci sono ancora dettagli riguardo alla storia raccontata in Paddington 3.

