Margot Robbie è Barbie nel film live action sulla bambola più famosa del mondo: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola.

Qual è la bambola più famosa al mondo? Rispondere a questa domanda è davvero molto semplice: la Barbie. Proprio il celebre gioco, che nel corso degli anni abbiamo visto in svariate vesti, è la protagonista di un film in live action. E guai ad aspettarsi un filmetto pieno di stereotipi sociali, con la bella ragazza bionda e con gli occhi azzurri in balia del suo amato Ken. Vediamo allora tutto quello che ci dobbiamo aspettare e tutto quello che c’è da sapere su Barbie, il film il live action.

Barbie, il film live action: il cast

Quale attrice è stata scelta per interpretare Barbie nel film live action? Margot Robbie. Bionda, occhi azzurri, l’attrice di Tonya, Bombshell e Suicide Squad è stata identificata come l’interprete perfetta per la versione umana della celebre bambola.

Margot Robbie

“Barbie ha permesso ai bambini di immaginarsi in ruoli ambiziosi, da principessa a presidente. Sono così onorata di assumere questo ruolo e produrre un film che credo avrà un impatto estremamente positivo sui bambini e sul pubblico di tutto il mondo” ha dichiarato la stesa attrice parlando del suo ruolo.

Oltre a Margot Robbie, c’è anche un’altra grande star di Hollywood nel cast di Barbie: parliamo di Ryan Gosling che veste i panni dello storico fidanzato della bambola, Ken.

Barbie, il film live action: quando esce?

La regista di Barbie è Greta Gerwig che, stando ai pieni originali della produzione, avrebbe dovuto aver battuto il primo ciak molto tempo fa: il film era infatti atteso nelle sale cinematografiche nel 2020. Per una serie di ragioni, soprattutto legate alla pandemia di Covid, la pellicola ha subito vari ritardi.

E’ così che Barbie, il film live action, nel 2022 vedrà iniziare i lavori di ripresa e successivamente arriverà nelle sale cinematografiche.

Riproduzione riservata © 2022 - DG