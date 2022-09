Ecco le location di Viaggi di nozze, uno dei film più celebri e più amati fra tutti quelli diretti e interpretati da Carlo Verdone.

Quando si pensa alla filmografia di Carlo Verdone tra i primi film a venire alla mente c’è Viaggi di nozze. La commedia, uscita nelle sale cinematografiche nel 1995, è diventata ben presto un vero e proprio cult, capace di conquistare generazioni diverse di spettatori. Non è un caso che i suoi personaggi sono tra i più celebri della commedia italiana e alcune battute (“Lo famo strano” su tutte) sono diventate dei veri e propri tormentoni. Vediamo ora quali sono le location nelle quali Carlo Verdone ha girato e interpretato il film.

Viaggi di nozze: le location del film

Viaggi di nozze inizia, come anche il titolo suggerisce, con tre matrimoni di tre coppie molto diverse tra loro (i personaggi maschili sono tutti interpretati da Carlo Verdone).

Carlo Verdone

I coatti Ivano e Jessica (a interpretarla è Claudia Gerini) si sposano nella Chiesa di San Giuseppe Cottolengo, che si trova in viale Valle Aurelia a Roma. Le nozze tra Raniero e Fosca (interpretata da Veronica Pivetti) sono invece celebrate nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, in via Giulia a Roma. L’interminabile matrimonio tra Giovannino e Valeriana avviene invece nella chiesa di Fiumicino.

Il ricevimento di nozze di Ivano e Jessica si tiene al Ristorante Paradiso Terrestre di Roma. I due nel loro viaggio di nozze, si recano poi a Firenze: le scene dell’hotel sono state girate in un palazzo della Banca di Roma in Lungarno Guicciardini. Il parco acquatico dove i due vorrebbero “farlo strano” è l’Aquapiper di Guidonia. A Forte dei Marmi si trova invece la casa dove si accompagnare Jessica quando con il marito fingono di essersi appena conosciuti.

Raniero e Fosca invece, dopo le nozze, li possiamo trovare prima al cimitero dove riposa Scilla (l’ex moglie di Raniero) che altro non è che il cimitero Acattolico di Roma, poi a Bologna: nei pressi di Piazza Maggiore si trova lo studio medico dello specialista a cui Raniero fa visitare la moglie. I due poi si spostano a Venezia e l’albergo dove alloggiano è l’Hotel Danieli in Riva degli Schiavoni. Il palazzo dalla quale esce poi la bara con Fosca è Ca’ Zenobio degli Armeni.

Il viaggio di nozze di Giovannino e Valeriana è rovinato da vari imprevisti tra cui il tentativo di suicidio della sorella della sposa, la cui casa è nel complesso Pamphili Park Residence di Roma. Giovanni cerca poi un luogo a cui lascere il padre, si reca allora dalla sorella il cui negozio è in via San Giacomo a Roma. Prima che capitano i vari inconvenienti che rovinano il loro viaggio, i due si imbarcano su una nave da crociera al porto di Genova.

