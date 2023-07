Quale canale italiano ha registrato il numero di ascolti maggiore nella serate di giovedì 20 luglio? Ecco i dati auditel!

Nella serata di giovedì 20 luglio il palinsesto televisivo ha offerto programmi di vario genere per cercare di accontentare il pubblico. Noos – L’avventura della conoscenza condotto da Alberto Angela ha conquistato il pubblico italiano e si è posizionato primo per numero di ascolti. Vediamo ora nel dettaglio come sono andate le altre emittenti, ecco i numeri.

Alberto Angela

Sul podio: Alberto Angela conquista gli italiani

Al primo posto troviamo per numero di ascolti Noos – L’avventura della conoscenza che con la conduzione di Alberto Angela ha tenuto davanti alla televisione 2.212.000 spettatori pari ad uno share del 17,5%.

Subito dopo su Canale 5 la replica di Felicissima Sera ha registrato 1.252.000 spettatori con uno share dell’11,5%. Non sono una signora lo show dedicato alle Drag Queen condotto da Alba Parietti ha conquistato 845.000 telespettatori con uno share del 6,6%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rete 4 il film con Nicolas Cage Vendetta – una storia d’amore ha registrato 699.000 spettatori con uno share del 5,5%. In Onda Prima Serata su La 7 ha invece totalizzato uno share del 4,5% con 611.000 spettatori.

La partita del cuore per la Romagna in onda su Italia 1 ha registrato invece 568.000 spettatori con uno share pari al 4,4%. Il docu-film I cacciatori del cielo su Rai 3 ha invece interessato 517.000 spettatori pari al 3,9% di share.

Alle ultime posizioni troviamo TV 8 con Il Triangolo delle Bermuda – Mare del Nord che ha registrato 464.000 spettatori pari al 3,9% di share. Infine su canale Nove What Women Want ha ottenuto uno share del 2,9% con 350.000 spettatori.