Arriva la serie TV su uno dei casi di cronaca nera che ha più scosso l’opinione pubblica negli ultimi anni: il delitto di via Poma.

L’omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuto nel pomeriggio del 7 agosto del 1990, è stato uno dei casi di cronaca nera che più ha discusso l’opinione pubblica in Italia negli ultimi anni. Un caso che ha fatto molto parlare anche per il fatto che ancora oggi non è stato risolto. Il caso è diventato famoso come il delitto di via Poma: ora è arrivata la notizia che la storia diventerà una serie Tv. A produrla è Cattleya ma non sono ancora noti i vari dettagli, ne quale piattaforma la trasmetterà.

Il delitto di via Poma: la storia vera

In attesa della serie TV, ripercorriamo le tappe del delitto di via Poma. Simonetta Cesaroni era una ragazza romana di 20 anni (ne avrebbe compiuti 21 qualche mese più tardi, a novembre). Nel 1990 lavorava come contabile in un ufficio di via Poma 2.

Omicidio, ricerche indizi

La sera del 7 agosto del 1990, dopo essersi recata al lavoro, non fece ritorno a casa e i genitori la sera iniziarono a cercarla. Alle 23.30 la trovarono morta, uccisa da 29 coltellate, nell’ufficio di via Poma. Nonostante le indagini siano durate diversi anni, ad oggi non è stato ancora individuato l’assassino.

Il delitto di via Poma: la serie TV

La serie TV non ha ancora un titolo ufficiale, quello che è noto è che la serie TV è realizzata in collaborazione con i parenti di Simonetta Cesaroni: viene raccontata la sua storia, la storia del processo che è seguito al suo omicidio, gli errori giudiziari che ci sono stati e si cerca di fare luce sui misteri che ancora oggi circondano questa storia.

La serie TV sull’omicidio di Simonetta Cesaroni è stata affidata a Flaminia Gressi e a Bernardo Pellegrini. Al momento è ancora in fase di scrittura.